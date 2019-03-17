اليوم.. الذكرى السابعة لوفاة البابا شنودة والأقباط يزورون قبره بدير الأنبا بيشوى

كتبت سارة علام

تحل اليوم الأحد الذكرى السابعة لوفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، إذ ترفع القداسات فى الكنائس باسمه ويزور مئات الأقباط قبره بدير الأنبا بيشوى يرتلون له المدائح ويرفعون لله الصلوات فى تلك الذكرى.

فيما ترأس البابا تواضروس أمس السبت، قداس ذكرى البابا شنودة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وقال البابا، إن قداسة البابا شنودة خدم كثيرًا في البطريركية لمدة قاربت 40 عامًا، وكان معلمًا قديرًا، والله أعطاه نعمة التعليم بأشكال كثيرة من خلال الكتب والعظات وعلى يديه امتدت الكنيسة وانتشرت في أماكن كثيرة، وكان موهوبًا ليس فقط في التعليم ولكن في الأدب أيضًا، وتقديم الأمثال وشرحها، وكان رمزًا وشمعة للتعليم وما زالنا نستضىء إلى الآن ونستمع إلى صوته وهو يقدم إثراءً للكنيسة، وأنه كان سببًا لوجود نهضة في بلادنا مصر وكنائسنا امتدت لكافة الكنائس في مصر والمهجر وكافة البلدان.