المتهمون بالشروع فى قتل زوج الأخت: هشمنا رأسه بـ"قالب طوب" عشان الميراث

القليوبية نيفين طه

شهدت قرية كوم الأطرون التابعة لمدينة طوخ، واقعة مؤسفة حيث شرع عاملين بمساعدة والدتهما فى قتل زوج شقيقتهما بسب الخلاف على الميراث.

وتوالت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات البحث الجنائى، قائلين: المجنى عليه يستاهل كدا، ومكناش هنقتله، دى مجرد مشاجرة وتهديد له.

وأضاف المتهمون أن المجنى عليه، كان دائم الشجار معهم على ميراث شقيقتهم "زوجتة" بحجة أنه حقه ويريده من أجل أولاده، وعندما تحدثنا معه عن ترك ذلك، كان يتطاول بالسباب والشتم، وفى يوم الواقعة جاء ليطالبنا بالميراث فنشبت بيننا مشاجرة قمنا بضربة بـ"قالب طوب" ما أسفر عن تهشيم رأسه، ولكننا لن نكن نقصد قتله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بناحية قرية كوم الأطرون بدائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لمحل المواقعة، وبالفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طــــــرف أول: "تامر.ن" 39 سنة، ومقيم بناحية كوم الأطرون، مصاب وتم نقله للمستشفى "ولا يمكن استجوابه"، وطــــــرف ثان :"ا.س"33سنة، عامل بناء "شقيق زوجة المصاب"، و"ع. س"- 25سنة، عامل بناء " شقيق زوجة المصاب"، و"ا.م"51 سنة، ربة منزل " والدة الطرف الثانى".

وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية،ان سبب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما حول الإرث تطورت لمشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على المصاب بقطعة حجرية "قالب طوب" مُحدثين ما به من إصابات وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.