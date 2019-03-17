اللجنة العليا: 145 ألف مواطن تقدموا للحج السياحى..والتسجيل حتى منتصف الليل

كتبت آمال رسلان

أكد أشرف شيحة ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، أن أعداد المواطنين الذين تقدموا لأداء فريضة الحج للعام 1440ه تجاوزوا لـ 145 ألف شخص، لافتا إلى أنه تم غلق باب سداد مقدمات الحجز فى الخامسة من مساء اليوم، فى حين يستمر تسجيل بيانات المواطنين على البوابة الإلكترونية حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وقال شيحة ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الأعداد شهدت زيادة عن العام الماضى بنسبة من 15إلى 10% حيث بلغ عدد المتقدمين للحج السياحى العام الماضى 120 ألف و200 ألف مواطن، نافيا أن يكون هناك تسجيلات وهمية تمت خلال الأيام الماضية لرفع الأعداد، مشددا على أن الأعداد كلها حقيقية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج ، إلى أن أكثر من 115 ألف مواطن تقدموا لبرامج الحج الإقتصادية والبرى، مرجعا ذلك للأسعار المنافسة ، التى قدمتها شركات السياحة لهذا المستوى، موضحا أن الأسعار هذا العام لم يكن بها نسب زيادة عالية، وللمواطن البسيط حق أن يؤدى فريضة الحج.

وقال شيحة ، أن زيادة الأعداد تؤكد على ثقة المواطن فى البرامج التى تنظمها شركات السياحة للحج والتى تتم وفق ضوابط محددة تضعها وتراقب تنفيذها وزارة السياحة، منوها إلى أن وجود مرجعية يلجأ لها المواطن فى حال وجود أى أزمات أو مخالفات تعتبر مصدر طمأنينة للحاج.

يذكر أن عدد شركات السياحة التى قامت بتسجيل عملائها الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1964 شركة سياحية، وتجرى القرعة الالكترونية العلنية لإختيار الفائزين بالحج السياحى يوم 27 مارس الجارى.