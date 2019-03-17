الكشف على 20 ألف طالب وتطعيم 45099 طفل بالبحر الأحمر والوادى الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور محمد رفيق، مدير هيئة التأمين الصحى بالبحر الأحمر، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على مبادرتين رئاستين للكشف على طلاب المدارس، وهما مبادرة الكشف على فيروس سى ضمن حملة 100 مليون صحة لطلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة، وايضا مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة والانيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وأضاف رفيق فى تصريحات صحفية له إلى أن حملة الفحص على طلاب المدارس الثانوية بفيروس سى تم خلالها الفحص عن 12 الف طالب من إجمالى 17 ألف مستهدف بمدن البحر الأحمر.

وكشف مدير التأمين الصحي، إلى أن مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة والانيميا قامت بالكشف على نحو 20 ألف طالب من طلاب المدارس الابتدائية بالبحر الأحمر من إجمالى 56600 من المستهدفين

وأشار رفيق إلى أن اليوم تم البدء فى فحص طلاب مدن الجنوب حلايب وشلاتين، موكدا أن آخر شهر مارس تنتهى المبادرتين من الكشف على كل المستهدف.

وتابع إن مبادرة 100 مليون صحة لطلاب المرحلة الثانوية لم تصل إلى المستهدف بالكامل بسبب الغياب للطلاب وايضا ان عدد من الطلاب قاموا بالفحص خلال الحملة التى انتهت خلال بنهاية شهر فبراير .

وفى محافظة الوادى الجديد، أعلنت مديرية الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تطعيم 45099 طفًلا ضد الثلاثى وشلل الأطفال والدرن والخماسى والكبدى للأطفال الرضع والـ إم إم أر، بمراكز المحافظة الخمسة.

قالت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف فى بيان لها، إن إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة صلاح محمد على، نجحت فى تطعيم 400 طفلا ضد الدرن، و3057 آخرين ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية و38441 خلال الحملة القومية فى الفترة من 24 – 27 فبراير الماضى، و1392 بالطعم الخماسى، و956 بطعم أم أم أر، و479 طفلًا بالجرعة الثلاثى المنشطة و 374 طفلا ضد الفيروس الكبدى، وذلك على مدار الشهر الماضي.

وأضافت مشرف، أنه تم تطعيم هذه الأطفال على مستوى الإدارات الصحية فى مراكز المحافظة الخمسة، حيث تم تحصين الأطفال من خلال تناول التطعيم الثلاثى وهو طعم أمراض( الدفتيريا – التيتانوس – السعال الديكي)، وطعم MMR ضد أمراض( الحصبة – الحصبة الألماني- النكاف)، بينما التطعيم الخماسى ضد أمراض( الدفتريا- التيتانوس- السعال الديكي- فيروس كبدى بي- الانفلونزا البكتيرية).