الكشف على 2 مليون و454 ألف و895 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

واصلت محافظة الدقهلية صدارتها لمحافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحملة 100مليون صحة، ففى اليوم السادس عشر بلغ إجمالى عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم من أبناء الدقهلية 2 مليون و454 ألف و895 مواطنا بنسبة 58% من إجمالى أعداد المواطنين المستهدف الكشف عليهم خلال 60 يوما هى مدة عمل المبادرة.

وبالأمس فقط تم الكشف على 109 ألف و335 مواطنا بنسبة 157% من المستهدف اليومى بينما بلغ إجمالى نسبة المستهدف الكلى 220% حتى الأمس.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأضاف أن المعدلات اليومية لازالت تؤكد الإقبال الكبير من المواطنين على 100 مليون صحة للاطمئنان على صحتهم وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بأى من الأمراض التى تستهدفها المبادرة وهى فيروس سى وضغط الدم والسكر والسمنة.