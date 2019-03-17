"القوى العاملة": 13 دورة تدريبية لـ 2340 للجنسين على الخياطة والتفصيل والطباعة

كتب محمود راغب

تنفذ وزارة القوي العاملة "الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل" حاليا ، 13 ندوة بمنشآت القطاع الخاص يستفيد منها 2340من الذكور والإناث في محافظات القاهرة والقليوبية، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وجنوب سيناء، تنتهي 28 مارس الجارى.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن التدريب يشمل السيدات علي الخياطة والتفصيل والطباعة علي النسيج والأوانى ، ويستفيد 300 متدربة فى مجال الخياطة والتفصيل بواقع 50 متدربة بكل محافظة، و900 متدربة فى مجال الطباعة على النسيج والأوانى بواقع 150 متدربة بكل محافظة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الدورات يتم تنفيذ ندوات توعية في موضوعات "خطورة الزواج المبكر ، ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، ومناهضة التحرش الجنسى، ومناهضة ختان الإناث.