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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر

الأحد، 17 مارس 2019 10:21 ص
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق جنوب البحر الأحمر القوات البحرية المصرية _ أرشيفية
كتب ــ زكى القاضى
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نجحت القوات البحرية فى إنقاذ سائحين فرنسيين بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، حيث تلقت القوات البحرية إشارة إستغاثة من لنش شراعي فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر يتعرض لحالة غرق نظراً لسوء الأحوال الجومائية، ووصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة.

تحركت وحدة من االقوات البحرية إثر البلاغ  إلى موقع البلاغ حيث نجحت في إنقاذ عدد (2) سائح فرنسي الجنسية بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر وتم اصطحابهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات لهما.


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