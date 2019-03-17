القبض على مسجل خطر حول مسكنه لمصنع أسلحة نارية بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الشرطة بالجيزة من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بأطفيح، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة وأدوات التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للرائد أحمدى سرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد تصنيع "عيد.س- 52 سنة" مسجل خطر، سابق اتهامه فى 13 قضية، للأسلحة النارية داخل مسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث الجنائية من القبض عليه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش مفككة، وفردين خرطوش، و3 دبشك منفصل، و4 صفائح منشار حدادى، وصاروخ حدادى، واسطوانات صاروخ مختلفة الأحجام، و6 ياي مختلف الأشكال والأحجام، و5 إبرة ضرب نار، وأدوات أخرى تستخدم فى التصنيع، وأجزاء من أسلحة معدة للتصنيع.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات لتصنيع الأسلحة والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.