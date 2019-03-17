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الأحد، 17 مارس 2019 07:35 ص
خالد صلاح
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الفلبين تعلن انسحابها من الجنائية الدولية اليوم

الأحد، 17 مارس 2019 07:11 ص
الفلبين تعلن انسحابها من الجنائية الدولية اليوم رئيس الفلبين
وكالات الانباء
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ستعلن الفلبين رسميا اليوم الأحد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربي المخدرات في البلاد.

 

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتّحدة إري كانيكو إن الأمين العام أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيصبح ساري المفعول للفلبين اعتبارا من 17 مارس".

 

وفي 2018 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي فتح "بحث أوّلي"، وهي مرحلة تسبق فتح التحقيق، في الحملة على المخدّرات التي يقودها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تمّ بموجبها إعدام آلاف المهرّبين ومتعاطي المخدّرات المفترضين دون محاكمات.

 

ويدافع دوتيرتي الذي يتمتع بشعبية عالية في بلاده بشدة عن حربه على المخدّرات ويصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكّان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

 

واعتبر دوتيرتي أن انسحاب بلاده من الجنائية الدولية قد يكون بداية لنهاية هذه المحكمة، في حين يرى خبراء أنّ هذا الانسحاب لا يمنع التحقيق في حالات القتل التي تثير قلق الأسرة الدولية.

 

 

 


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