العيادات المتنقلة لـ"الصحة" تفحص 86 مشاركا بمنتدى الشباب العربى الأفريقى

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أجرت عيادات وزارة الصحة المتنقلة، الكشف على المشاركين فى منتدى الشباب العربى الأفريقى، بعد أن خصصت الوزارة عدد من الفرق الطبية، لفحص الوفود الشبابية المشاركة فى مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت الدكتورة وفاء صادق مديرة العيادات المتنقلة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم فحص 86 حالة من المشاركين بمنتدى الشباب العربى الأفريقى، من خلال تخصيص 3عيادات متنقلة مكونة من فريق طبى للكشف عن أمراض الباطنة والقلب والعظام والجراحة ملحق بها صيدلية لصرف العلاج مجانا.

وأشارت مديرة العيادات المتنقلة، إلى أن غالبية الإصابات لدى الوفود المشاركة بالمنتدى، تنوعت بين التواء بالقدم ونزلات برد فقط.

يذكر أن منتدى الشباب العربى الأفريقى انطلق أمس السبت على أرض محافظة أسوان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحو 1500 شاب عربى وأفريقى.