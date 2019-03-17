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العربية: تركيا تحتجز 12 إخوانيا لتسليمهم لمصر بعد اتهامهم فى قضايا إرهاب

الأحد، 17 مارس 2019 05:41 ص
العربية: تركيا تحتجز 12 إخوانيا لتسليمهم لمصر بعد اتهامهم فى قضايا إرهاب اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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أفادت قناة العربية، أن تركيا احتجزت 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لمصر في واقعة أحدثت رعبا داخل صفوف شباب جماعة الإخوان الفارين والمقيمين في اسطنبول.

وكشفت مصادر لموقع " العربية.نت" أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان.

وأضافت أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم عمرو عكاشة، وهو شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليها بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر.

 

 

 

 

 


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