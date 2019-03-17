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العاصمة الإدارية تسحب 100 فدان من شركة عربية لعدم سداد رسوم توقيع العقد

الأحد، 17 مارس 2019 01:04 ص
العاصمة الإدارية تسحب 100 فدان من شركة عربية لعدم سداد رسوم توقيع العقد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإداري
كتب أحمد حسن
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قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، وذلك بعد عدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم وهو الأمر الذي دفع العاصمة الإدارية الجديد إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها. 
 
وأضاف "عابدين" أن إحدى الشركات العربية كانت طلبت تنفيذ مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال قطعة أرض مساحتها 100 فدان بنظام حق الانتفاع، لإقامة مول  تجاري عليها، ولكن لم تستكمل الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد واستلام الأرض، لافتا إلى أن هذه الشركة لم تسدد المبالغ اللازمة لتوقيع الأرض منذ أكثر من عامين، وهو ما جعل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقرر الاستفادة من الأرض التى كانت ستحصل عليها هذه الشركة، وإعادة طرحها مرة أخرى ضمن الطروحات الخاصة بها للمطورين العقارين.
وسنوافيكم بالتفاصيل 
 
 

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العاصمة الاداريه

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زكى عابدين




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