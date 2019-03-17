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الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل مواطن بالمنيا

الأحد، 17 مارس 2019 11:31 ص
الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل مواطن بالمنيا سلاح-أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية وبحوزته بندقية خرطوش وذخائر.
 
أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام "محمد . ع . ع مزارع ومقيم بدائرة المركز ( سبق إتهامه فى قضية خيانة أمانة ) لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بمنزله " بندقية خرطوش، و هيكل لطبنجة ، وكمية من الطلقات الخرطوش مختلفة الأعيرة والعدد والأدوات المستخدمة فى إصلاح الأسلحة النارية".
 
 
 
 

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