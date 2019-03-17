الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح داخل منزل مواطن بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية وبحوزته بندقية خرطوش وذخائر.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام "محمد . ع . ع مزارع ومقيم بدائرة المركز ( سبق إتهامه فى قضية خيانة أمانة ) لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، متخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بمنزله " بندقية خرطوش، و هيكل لطبنجة ، وكمية من الطلقات الخرطوش مختلفة الأعيرة والعدد والأدوات المستخدمة فى إصلاح الأسلحة النارية".