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السيسي: تكلفة استصلاح مليون فدان لا تقل عن 100 مليار جنيه وتحتاح بنية أساسية

الأحد، 17 مارس 2019 04:12 م
السيسي: تكلفة استصلاح مليون فدان لا تقل عن 100 مليار جنيه وتحتاح بنية أساسية الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة تحويل مليون فدان لأراضى صالحة للزراعة عالية للغاية، متابعًا: "استصلاح مليون فدان يحتاج تكلفة مالية هائلة ولا يقل أبدا بأى حال من الأحوال عن 100 مليار جنيه".

 

وأضاف الرئيس خلال مشاركته بفعاليات المائدة المستديرة "وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى"، بملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان، أن استصلاح المليون فدان يحتاج إلى تأهيل البنية الأساسية من طرق وكهرباء وغيرها، متابعا: "عندما نقوم بتنفيذ هذا الأمر فى مناطق ليست لديها البنية الأساسية لتطوير مشروعك لن ينفذ".

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الدول الأفريقية، وليس مع السودان فقط، لإقامة مشروعات مشتركة تعم بالخير على الطرفين، ولكن ما نتحدث به يتكلف أرقام ضخمة جدا من الأموال قد لا تكون متوفرة إلا مع بعض الدول بالمنطقة، ويجب التحرك عربيا وأفريقيا معا فى نفس المسار لإنجاح هذا الأمر، كما يمكن للأشقاء فى الخليج تمويل تلك المشروعات.

 

وأردف الرئيس السيسي حديثه قائلا: "معا نستطيع أن نتحرك فى مسار للتعاون، يعطى الثقة بالنجاح فى البداية، لنشجع على مشروعات أخرى، ونتحدث كثير جدا ونبرم بروتوكولات تعاون كثيرة جدا ويعلن عن مشروعات كثيرة، لكن الواقع على الأرض، نسبة كبيرة جدا منه لم يكتمل، نتيجة أسباب كثيرة منها الاستقرار السياسى".


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