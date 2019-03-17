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السيسى يدعو للاستفادة من نتائج البحث العلمى للشباب الإفريقى خارج القارة

الأحد، 17 مارس 2019 01:46 م
السيسى يدعو للاستفادة من نتائج البحث العلمى للشباب الإفريقى خارج القارة الرئيس السيسى بمنتدى الشباب العربى الافريقى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاستفادة من نتائج البحث العلمى، الذى يقوم به الشباب الإفريقى خارج القارة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى منتدى الشباب العربى والإفريقى بأسوان قائلا:" إذا كنا فى المرحلة دى مش قادرين نحط صناعة البحث العلمى فى مكانها بنفس المستوى اللى فى الدول المتقدمة طب نتشارك ونتكلم معاهم لما يكون عندنا عقل متميز ها نبعتهولكم وينجح فى بحث علمى ما تدونا نسبة من عقله دا ابننا وعلمناه عندنا واتحناه لكم".

وتابع: "ممكن نعمل بروتوكول إن كل شبابنا اللى يروح ويعمل بحث علمى ويعمل منتج قابل للتداول من حقنا إن احنا ناخد هذا المنتج".

 

وفى نهاية كلمته وجه الرئيس حديثه لشباب القارة: ما لدينا فى مصر بكل تقدير وتواضع نقدمه لكم".

 


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