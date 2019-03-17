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السجن المشدد 10 سنوات لشاب بالشرقية لاختراقه حساب طالبة والتحرش لفظيا

الأحد، 17 مارس 2019 12:46 م
السجن المشدد 10 سنوات لشاب بالشرقية لاختراقه حساب طالبة والتحرش لفظيا محكمة جنايات الشرقية - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شاب بقرية التلين مركز منيا القمح، يعمل فى تجارة الألبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه باختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعى، وإرسائل رسائل إباحية منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وكانت شرطة الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير عام الإدارة، قد توصلت إلى قيام تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حساب طالبة جامعية وإرسال رسائل إباحية منه للفتيات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغا "جهاد محمد الجبالي" 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، تفيد قيام " أيمن م م ج"47 سنة تاجر ألبان باختراق حسابها الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إدارى منيا القمح.

وتسبب ذلك فى دخول المجنى عليها فى حالة نفسية سيئة فضلا عن رغبتها فى عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التى تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عدد من المحاضر ضد المتهم وعدم القبض عليه.

وتبين من أقوال والد الفتاة  فى المحضر أن المتهم يعد سفاح فى الإنترنت، حيث قام باختراق حسابات عدد كثير من فتيات القرية وإرسال وبث أمور إباحية عليه، ولكن الخوف منعهم من عدم تحرير محاضر ضده.

وكانت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية قد وجهت له تهمة التحرش اللفظى، عن طريق اختراق الحساب الشخصى للمجني عليها، وإرسال رسائل إباحية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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