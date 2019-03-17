الثلاثاء.. 15 شركة مصرية بقطاع الأثاث تزور كينيا لبحث زيادة صادرات القطاع

كتب – إسلام سعيد

ينظم المجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعثة، تضم 15 شركة مصرية لزيارة كينيا خلال بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام بهدف عقد لقاءات ثنائية لهذه الشركات مع كبار مستوردى الاثاث وكبرى المشاريع الفندقية والسياحية فى نيروبى.

ومن بين الشركات المصرية المشاركة فى البعثة شركات متخصصة فى صناعة الاثاث المنزلى والخارجى والأثاث الفندقى بجميع انواعه إلى جانب شركات متخصصة فى وحدات الإضاءة، حيث نأمل فى الفوز بتعاقدات تصديرية إلى السوق الكينية تتناسب مع قدراتنا التصنيعية.