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التعليم تعلن: 5 خطوات للحصول على شريحة التابلت لأولى ثانوى

الأحد، 17 مارس 2019 11:17 م
التعليم تعلن: 5 خطوات للحصول على شريحة التابلت لأولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن خمس خطوات للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي

وتتلخص الخطوات فيما يلى:

 

1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين 18 مارس 2019.

 

2- يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

 

3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

 

4- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.

 

5- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهرياً.

 


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شريحة التابلت

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