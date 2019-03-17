التعليم تعلن: 5 خطوات للحصول على شريحة التابلت لأولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن خمس خطوات للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي

وتتلخص الخطوات فيما يلى:

1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين 18 مارس 2019.

2- يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

4- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.

5- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهرياً.