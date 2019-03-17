التعليم تعلن اليوم نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقعها الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

تعلن اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقع الوزارة، وسترسل على البريد الإلكترونى المسجل للذين اجتازوا الاختبارات وتوافرت فيهم شروط المسابقة، على أن يتوجه المعلمون الناجحون إلى الإدارات التعليمية لإنهاء إجراءات التعاقد بدءًا من غدٍ الاثنين.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إضافة درجات الرأفة ووصول أعداد الناجحين فى المسابقة إلى 46 ألفًا و940 ناجحًا وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفًا و621 راسبًا وراسبة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويًا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبًا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل، وسوف توضع معايير مختلفة فى المسابقات المقبلة.

