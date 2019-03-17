video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن اليوم نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقعها الإلكترونى

الأحد، 17 مارس 2019 02:00 ص
التعليم تعلن اليوم نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقعها الإلكترونى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تعلن اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقع الوزارة، وسترسل على البريد الإلكترونى المسجل للذين اجتازوا الاختبارات وتوافرت فيهم شروط المسابقة، على أن يتوجه المعلمون الناجحون إلى الإدارات التعليمية لإنهاء إجراءات التعاقد بدءًا من غدٍ الاثنين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إضافة درجات الرأفة ووصول أعداد الناجحين فى المسابقة إلى 46 ألفًا و940 ناجحًا وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفًا و621 راسبًا وراسبة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويًا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبًا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل، وسوف توضع معايير مختلفة فى المسابقات المقبلة.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التربية والتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم

اخبار التعليم

العقود المؤقتة للمعلمين




لا تفوتك
انتصار السيسى: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

انتصار السيسى: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة