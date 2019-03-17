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التأمين الصحى يخصص "خط ساخن" لحجز الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الأحد، 17 مارس 2019 01:01 ص
التأمين الصحى يخصص "خط ساخن" لحجز الكشف المبكر عن سرطان الثدى الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، عن تخصيص خط ساخن برقم 106 للحجز المسبق للكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفيات التأمين بالأقصر والإسكندرية والقاهرة لمنتفعات التأمين الصحى.

 

يشار إلى أن الخدمة متوفرة فى العيادة الشاملة بالأقصر ومركز أورام مدينة نصر ومستشفى المقطم ومستشفى صيدناوى بمحافظة القاهرة ومستشفى جمال عبد الناصر بمحافظة الإسكندرية.

 

وتعطى المبلغة الرقم القومى ورقم التليفون والاسم، لتسجيلها ضمن قوائم الحاجزين لتوقيع الكشف المبكر عن أورام الثدى .


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الكشف المبكر عن سرطان الثدى




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