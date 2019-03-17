video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يرفض قرارا إسرائيليا بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى

الأحد، 17 مارس 2019 03:00 م
الأردن يرفض قرارا إسرائيليا بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى باب الرحمة ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، عن رفض المملكة وإدانتها لقرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة فى المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/- أن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسى الشريف هى ضمن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائى الإسرائيلي، مشددة على أن مبنى باب الرحمة يعتبر جزءًا أصيلًا من المسجد الأقصى المبارك، وأن إدارة أوقاف القدس هى السلطة صاحبة الاختصاص فى إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة إسرائيل بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة، وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، رافضة أى مساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية يدين اقتحامات إسرائيل للأقصى وقرار إغلاق مصلى باب الرحمة

فلسطين: تهديد الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق باب الرحمة مقدمة لتقسيم الأقصى

الاردن

باب الرحمه

المسجد الاقصى

اغلاق باب الرحمه

الاحتلال




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة