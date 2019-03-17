استسلام 50 من شرطة الحدود لطالبان مع اشتداد القتال فى غرب أفغانستان

رويترز

قال مسؤولون محليون إن 50 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان استسلموا لحركة طالبان فى معركة من أجل السيطرة على إقليم بادجيس فى غرب أفغانستان.

وقال عبد العزيز بك، رئيس المجلس الإقليمى فى بادجيس اليوم الأحد، إن نحو 100 من أفراد الأمن الأفغان الذين كانوا جزءا من شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية حاولوا الفرار من مواقعهم إلى تركمانستان المجاورة أمس السبت إلا أنهم منعوا من دخول البلاد.

وأضاف أن نحو 50 من شرطة الحدود الأفغانية استسلموا، فى حين يواصل الخمسون الباقون القتال فى حى بالا مرغاب الذى يعد أكثر أحياء الإقليم سكانا. وقال بك "يقاتل هؤلاء الجنود ضد طالبان منذ سنوات وإذا استلموا، فستقتلهم طالبان".

وقال عبد الله أفضالى، عضو المجلس الإقليمى فى بادجيس أمس السبت، إن الحى معرض لخطر السقوط فى أيدى طالبان إلا إذا حصلت القوات الأفغانية على تعزيزات جوية وبرية.