video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استسلام 50 من شرطة الحدود لطالبان مع اشتداد القتال فى غرب أفغانستان

الأحد، 17 مارس 2019 01:58 م
استسلام 50 من شرطة الحدود لطالبان مع اشتداد القتال فى غرب أفغانستان الشرطة الأفغانية
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولون محليون إن 50 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان استسلموا لحركة طالبان فى معركة من أجل السيطرة على إقليم بادجيس فى غرب أفغانستان.

وقال عبد العزيز بك، رئيس المجلس الإقليمى فى بادجيس اليوم الأحد، إن نحو 100 من أفراد الأمن الأفغان الذين كانوا جزءا من شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية حاولوا الفرار من مواقعهم إلى تركمانستان المجاورة أمس السبت إلا أنهم منعوا من دخول البلاد.

وأضاف أن نحو 50 من شرطة الحدود الأفغانية استسلموا، فى حين يواصل الخمسون الباقون القتال فى حى بالا مرغاب الذى يعد أكثر أحياء الإقليم سكانا. وقال بك "يقاتل هؤلاء الجنود ضد طالبان منذ سنوات وإذا استلموا، فستقتلهم طالبان".

وقال عبد الله أفضالى، عضو المجلس الإقليمى فى بادجيس أمس السبت، إن الحى معرض لخطر السقوط فى أيدى طالبان إلا إذا حصلت القوات الأفغانية على تعزيزات جوية وبرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 2 من مسلحى داعش فى غارة جوية بشرق أفغانستان

دبلوماسى أمريكى: نريد اتفاق سلام فى أفغانستان وليس اتفاق انسحاب

الصين تدعو إلى تدعيم الحوار السياسى فى أفغانستان

أفغانستان

الشرطة الأفغانية

طالبان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة