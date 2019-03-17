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ارتفاع عدد قتلى إعصار إيداى فى زيمبابوى إلى 64

الأحد، 17 مارس 2019 09:45 م
ارتفاع عدد قتلى إعصار إيداى فى زيمبابوى إلى 64 اعصار-صورة ارشيفية
رويترز
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قال وزير بالحكومة في زيمبابوي اليوم، الأحد، إن إعصار إيداي قتل 64 شخصا على الأقل في شرق البلاد ودمر منازل وجسورا وطرقا مما عرقل جهود الإنقاذ.

 

واجتاح الإعصار بالفعل مالاوي وموزامبيق المجاورتين. وقطعت موزامبيق صادرات الكهرباء إلى جنوب أفريقيا مما أدى إلى حالات انقطاع للتيار الكهربائي في أكبر اقتصاد يقوم على التصنيع في أفريقيا.

 

وقال الوزير جولي مويو للصحفيين "عدد القتلى ارتفع من 31 إلى أكثر من 64 الآن. تم العثور على بعض الجثث طافية على مياه الأنهار".

 

ومضى يقول "هناك عدد من الأشخاص ما زالوا مفقودين".

 

وأعلنت الحكومة حالة الكارثة في منطقة تشيمانيماني بشرق البلاد والتي تتاخم موزامبيق مما يسمح للسلطات بصرف أموال لمساعدة العائلات المتضررة.

 

وقال الرئيس إيمرسون منانجاجوا الذي يواجه انتقادات من المواطنين والمعارضة لسفره إلى الإمارات العربية المتحدة أمس السبت، إنه قطع زيارته لضمان "مشاركته بشكل مباشر في الجهود الوطنية".

 

وقال جوشوا ساكو النائب في البرلمان عن منطقة تشيمانيماني لرويترز هاتفيا إنه "لم ير قط مثل هذا الدمار من قبل" مضيفا أن رجال الإنقاذ يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المتضررين.


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