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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى السلع والتأمين

الأحد، 17 مارس 2019 09:27 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى السلع والتأمين بورصة دبى
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحا عدد 4.40 نقطة ليصل إلى مستوى 2578.61 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 9.4 مليون سهم محققة ما قيمته 15.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 294 صفقة لـ23 سهما، وارتفعت 10 أسهم، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.94%، فقطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.82%، ثم شركة ديار للتطوير  بنسبة 2.69%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.31%.
 

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