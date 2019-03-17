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ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وصعود شبه جماعى للقطاعات

الأحد، 17 مارس 2019 09:35 ص
ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وصعود شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحا عدد 8.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8591.09 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 15.7 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 63 شركة.

 

وصعد 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.58%، فقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%.


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