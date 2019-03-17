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إحباط تهريب مليون عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة

الأحد، 17 مارس 2019 11:25 ص
إحباط تهريب مليون عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة أدوية-أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالإسكندرية لحيازته أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركياً.
 
 وردت معلومات لشرطة التموين تفيد قيام "خالد.ح.ح " مالك إحدى الشركات غير المرخصة في العامرية بالإسكندرية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج "نزلات البرد  - التخسيس – المنشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ، المهربة جمركياً وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.
 
  وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الشركة ، وتم ضبط "محمد.ع.ب " المدير المسئول عن الشركة، كما تم ضبط مليون وعشرون ألف عبوة وقرص " لأدوية خاصة بعلاج "نزلات البرد ، التخسيس ، منشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة ، ومهربة جمركياً وذات أثر بالغ الضرر بالصحة العامة ، وغير مصرح بتداولها بالأسواق ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة ، بهدف طرحها للبيع.
 

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