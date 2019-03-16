MBC تسحب الفورميلا1 من Bein.. مغردون يفضحون الشبكة القطرية: نهاية مأساوية

كتب محمد عبد العظيم

مع الإعلان عن عرض بطولات "فورميلا 1" على مجموعة "إم بى سى" وسحبها من قنوات Bein، تصدر هاشتاج #الـMBC_تسحب_الفورميلا1_من_Bein، قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية لفضح سياسة الاحتكار الذى تمارسه قنوات Bein.

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح السياسات القطرية الاحتكارية، وقال أحد المغردين: بعد سنوات من الاحتكار والتشفير والتحكم بالمحتوى الرياضى فى الوطن العربى وإقحام الرسائل السياسية المقرفة من قبل "بى إن القطرية"، تفوز قنوات الـMBC بحقوق النقل وتبث البطولة بلا تشفير ولا احتكار.

وقال مغرد آخر "يتلقى النظام القطرى الكثير من الضربات الموجعة مُؤخرًا وخاصة بعد كسر احتكار bein القطرية على العديد من المنافسات الرياضية"، وفيما قالت متابعة: "هذه القناة اقتربت من نهايتها المأساوية بإذن الله، بى أن اختارت أن تواجه المملكة فخسرت كل شىء لأنها ما هى قد التحدى".















