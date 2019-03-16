6 عاطلين يتحرشون بـ3فتيات ويشرعون فى قتل شاب بالقاهرة الجديدة..والنيابة تحقق

كتب ــ أحمد حسنى

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق فى واقعة قيام 6 متهمين بالتحرش بـ3 فتيات والشروع فى قتل شاب بمول شهير، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا يفيد بقيام 6 عاطلين بضرب المجنى عليه "عمار م "15سنة، والشروع فى قتله وذلك بعد قيام المتهمين بالتحرش بـ3 فتيات داخل مول شهير، وبتدخل المجنى عليه قاموا بضربه والشروع فى قتله.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول، تم رصد المتهمين وجارى ضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.