يحيى خليل يقدم باقة من أعماله بحفل أوبرا الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقيم مساء اليوم حفلا فنيا لملك الجاز الفنان يحيى خليل وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

شارك بحفل الليلة المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى حيث تضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .

المغنية الايطالية اليونورا لانوتى

وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور السكندرى حيث كان الحفل كامل العدد.

وتجدر الإشارة إلى أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف بإعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مائتى بلد حول العالم.

جانب من الحفل