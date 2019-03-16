وفد مصر بالدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة يستعرض تجربة مصر بمجال الحماية الاجتماعية

على هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المراة بالأمم المتحدة، شارك الوفد المصرى فى الجلسة التى نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمىFAO تحت عنوان" الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة العربية" برئاسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعد الأمين العام ورئيسة القطاع الإجتماعى بالجامعة العربية.

وشرحت الدكتورة هيفاء أبو غزالة مفهوم الحماية الاجتماعية ومدى ارتباطه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأوضح الدكتور ماجد عثمان عضو الوفد المصرى وعضو المجلس القومى للمرأة التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخاصة محور الحماية.

كما عرض الدكتور ماجد عثمان عضو الوفد المصرى، الجهود المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية للمرأة من خلال الدعم النقدى والمادى وبرنامج الدعم الغذائي والرعاية الصحية وبرنامج تطوير العشوائيات، واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، وبرنامج تكافل وكرامة، وحملات طرق الأبواب، مؤكدا أهمية بناء قاعدة بيانات قوية وحديثة حتى يصل الدعم لمستحقيه، بالإضافة الى أهمية تضافر الجهود والتعاون مع المجتمع المدنى فى تنفيذ تلك البرامج.

كما تضمنت الجلسة كلمة لوفاء ديكا حمزة نائبة رئيس الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، حيث تحدثت عن أهمية تطوير سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة، خاصة للعمالة غير المنتظمة .

وفى كلمة ممثل برنامج الغذاء العالمى استعرض أهم البرامج التى يقوم البرنامج بتنفيذها فى المنطقة العربية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمرأة.

وفى كلمة ممثل منظمة العمل الدولية استعرض أهم البرامج التى يتم تنفيذها فى المنطقة العربية وأهمها العمل اللائق والذى ينفذ فى مصر وتونس والأردن.