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وفاة ربة منزل لضربها على رأسها بشومة بسبب خلافات الجيرة فى الشرقية

السبت، 16 مارس 2019 02:57 م
وفاة ربة منزل لضربها على رأسها بشومة بسبب خلافات الجيرة فى الشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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لفظت ربة منزل فى منتصف العقد الثالث أنفاسها، اليوم، متأثرة بإصابتها بكسر بعظام الجمجمة على يد جيرانها بسبب مشاجرة نشبت بينهم لخلافات الجيرة، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية للتحقيق برئاسة عصام أيمن مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة " هبة محمود إسماعيل" 35 ربة منزل كفور نجم دائرة الإبراهيمية، نتيجة إصابتها بكسر بعظام الجمجمة، على يد مجموعة من جيرانها بسبب مشاجرة، وتمكن ضباط مباحث الإبراهيمية، برئاسة هانى صفوت، رئيس مباحث الإبراهيمية، وبرئاسة حسين السماحي، مفتش الإبراهيمية، والعميد عمرو رؤف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 من المتهمين فى الواقعة من الجيران وجارى ضبط 3 أخرين بينهم المتهم الرئيسى الذى يعمل أمين شرطة بمديرية أمن بوسعيد.


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