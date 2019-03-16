وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ويطالب بالإنجاز

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

وطالب كامل الوزير كافة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعظيم كافة الإمكانات المتاحة والاستغلال الأمثل لها لزيادة موارد هذا المرفق الحيوى الهام، مؤكدا أنه من حق المواطن دائما أن يقدم له خدمة جيدة .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وبحضور كل من رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفنى والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة فى مقر هيئة الأنفاق، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق.

واستعرض الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمخطط الانتهاء منها فى 2023 وتابع معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث، حيث وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال لتشغيل محطتى (النزهة وهشام بركات) من 4B نهاية هذا العام على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور) من المرحلة ذاتها فى أبريل 2020، بالإضافة إلى متابعة خطة هيئة الأنفاق لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، حيث تم التعاقد على توريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو، وسيبدأ توريد أولى القطارات فى أبريل 2020.

كما استعرض وزير النقل المخطط الخاص بتطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو، وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، وكذلك إنشاء ورشة كوتسيكا تدخل ضمن خطة تطوير الخط الأول، كما أن مشروع توريد 6 قطارات جديدة يدخل ضمن خطة تطوير الخط الثانى.

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ القطار المكهرب السلام /العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان أوضح رئيس هيئة الأنفاق أن المشروع فى مرحلة تفعيل القرض ومرحلة تحويل المرافق، وتم استعراض المشروعات الخاصة بمحافظة الإسكندرية مثل مشروع ترام الرمل، الذى يجرى حاليا اختيار الاستشارى الخاص به بالإضافة إلى بحث مخطط تطوير خط أبو قير، وفى ختام الاجتماع تم استعراض مشروعات الهيئة المقترحة والمستقبلية فى محافظة الدقهلية مثل مترو انفاق المنصورة والقطار المكهرب المنصورة دمياط جمصة.