video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة: تحصين 3.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

السبت، 16 مارس 2019 05:42 م
وزير الزراعة: تحصين 3.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية تحصين ماشية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى ما تم تحصينه من رؤوس ماشية بلغ حوالى 3778382 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية، لأول مرة فى حملات التحصين ضد الحمى القلاعية منذ بدايتها وحتى الآن.

وأشار "ابوستيت"، فى بيان اليوم، إلى أنه يجرى حاليًا التجهيز للحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى التى والمزمع بدايتها خلال الأيام القادمة.

واكد وزير الزراعة، أن تلك الحملات من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها، فضلا عن دعم المربيين بكافة محافظات الجمهورية، وحماية مواشيهم والحفاظ على استثماراتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": تجهيز جميع معدات تحسين الأراضى استعدادًا للموسم الصيفى

وزارة الزراعة

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الثروة الحيوانية




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة