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واشنطن بوست: أدلة جديدة على تشابه تحطم طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

السبت، 16 مارس 2019 10:12 ص
واشنطن بوست: أدلة جديدة على تشابه تحطم طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا الطائرة الإثيوبية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أدلة جديدة عثر عليها المحققون تشير  إلى أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التى تحطمت، الأسبوع الماضى، ربما كانت تواجه مشكلة فى نظام جديد للتحكم فى الطيران، وهو نفسه الذى يشتبه فى أنه سبب تحطم طائرة خطوط ليون إير فى إندونيسيا، أكتوبر الماضى.
 
وتقول الصحيفة، الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، السبت، إن هذه الأدلة تمثل القطعة الثانية من المعلومات التى تشير إلى أوجه التشابه بين حادثتى تحطم طائرة بوينج 737 ماكس 8.
 
وعثر المحققون على جهاز يُعرف باسم الرافعة فى الحطام. وقال جون كوكس، وهو طيار سابق ومستشار فى مجال سلامة الطيران لدى شركة الاستشارات فى سلامة الطيران ومقرها واشنطن، إن الرافعة المسئولة عن ضبط القطع التى ترفع وتهبط أنف الطائرة، تشير إلى أن الطائرة كانت مهيئة للهبوط.
 
 
وقال كوكس، وهو مسؤول سلامة رفيع سابقً فى رابطة طيارى الخطوط الجوية، إنه تم إطلاعه بشكل خاص على الأدلة، الخميس، من قبل أشخاص مطلعين على التحقيق. وأضاف: "كل ما يمكننا قوله بالتأكيد هو أن التوازن كان في وضع مشابه للموضع على متن طائرة Lion Air مما يؤدى إلى هبوط الأنف".
 
 
وأضاف "إنه يشير إلى رابط مركزى واحد.. نحن فى حاجة إلى البيانات من مسجلات بيانات الرحلة. نحن فى حاجة إليها فى أسرع وقت ممكن. كلما حصلنا على هذه المعلومات بشكل أسرع، فسوف نعلم الجميع بما يجب القيام به. لا نعرف فى الواقع ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة. هناك بعض أوجه التشابه. "
 
 
 
 

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