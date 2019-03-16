مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 فى تصادم 3 سيارات على الطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدولى الساحلى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفرالدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية قصر السنوسى اتجاه الطريق الزراعى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيمن، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة وتخطيها للطريق المقابل اتجاه الإسكندرية واصطدامها بالسيارة الثانية، وسقوط العمود المشار إليه على السيارة الثالثة التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية و2 من مستقلى السيارة الأولى، وهم "ع .ع.خ" 22 سنة طالب و"ف .م.م" 22 طالبة ومقيمان الحضرة الإسكندرية، وإصابة قائد السيارة الأولى و5 من مستقلى السيارة الثانية والثالثة بجروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.