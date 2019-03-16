مصرع شخصين وإصابة 4 فى حادثى تصادم على طريق سوهاج البحر الاحمر بأخميم

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الاحمر وقوع حادثين مفصلين على الطريق نتج عن الأول مصرع أثنين وإصابة ثالث بينما نجم الحادث الثانى إصابة 3 بكسور وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين من مامور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادثين على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة المركز خلف ورائه متوفين و4 مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مصادمة بالطريق الصحراوي " سوهاج البحر الأحمر " إنتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " قيادة محمود ط م 37 سنة سائق ويقيم بندر أخميم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدام بالسيارة " نصف نقل " قيادة محمد ش ق م سن 41 سائق ويقيم دائرة مركز الواسطي بني سويف.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الثانية وطارق ل إ ا 31 سنة عامل - ويقيم قويسنا المنوفية مستقلي السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بعظام الجمجمة وغيبوبة " تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارتين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وجاء الحادث الثانى على الطريق الصحراوي " سوهاج البحر الأحمر " دائرة مركز أخميم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة " ربع نقل " قيادة حمدي ع م 48 سنة سائق ويقيم بناحية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا أختلت عجلة القيادة بيده حال تخطية أحدي المنحنيات وإصطدام بالأتوبيس عام البحر الأحمر " تابع لشركة بلو باص للنقل الجامعي والرحلات بالغردقة "قيادة عبد المعز م أ 47سنة سائق ويقيم العمرانية جيزة " القادم في الإتجاه المعاكس ".

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولي و حسين ح م ف 31 سنة فني تركيبات مطابخ ويقيم دائرة قسم طهطا وياسر ف ع ه 30 فني تركيبات مطابخ ويقيم دائرة مركز صدفا أسيوط مستقلي السيارة الأولي " كسور وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابان قرروا بمضمون ما تقدم وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارتين وإعادة حركة السير على الطريق أمام حركة المرور.