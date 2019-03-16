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مصرع ربة منزل فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين

السبت، 16 مارس 2019 08:27 م
مصرع ربة منزل فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين مشاجرة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة آخرين بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على طرفيها وضبط المتهمين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة مما أسفر عن مقتل ربة منزل وإصابة آخرين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.


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