مسئولة بالاتحاد الأفريقى: ملتقى الشباب الأول من نوعه وفرصة لتبادل الرؤى

كتب إبراهيم حسان

قدمت قناة إكسترا نيوز تغطية خاصة من أسوان لملتقى الشباب العربى الأفريقى، وذلك عبر مراسليها الذين حرصوا على إجراء حوارات مع أبرز المسئولين الأفريقيين.

وقالت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، السفيرة نميرة نجم، من أسوان على هامش الملتقى، إن الاتحاد يسعى لدعم الشباب وإتاحة الفرصة للانضمام إلى الاتحاد، مشيرة إلى أن الملتقى فى أسوان فرصة لتبادل الرؤى بين الشباب العربى والأفريقى.

وتابعت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أن الاتحاد يسعى إلى دعم الشباب وإتاحة الفرصة للانضمام إليه، كما يسعى أيضًا إلى نقل التجارب الأفريقية المتميزة إلى مصر، وتزويد الخبرات داخل القارة الأفريقية، فيما رأت أن ملتقى الشباب العربى الأفريقى هو الأول من نوعه ويأتى تنفيذًا لأجندة 2063، ومثل هذه الملتقيات تعمل على التقارب بين شعوب القارة.