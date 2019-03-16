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محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب

السبت، 16 مارس 2019 12:20 م
محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب محكمة النقض - أرشيفية
كتب هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض اليوم السبت، بفض طعن 169 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وتأييد الإدراج، وذلك فى القضية المقيدة برقم 435 لسنة 2018. 
 
 
ونشرت الوقائع المصرية فى 10 مايو الماضى، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎
 

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