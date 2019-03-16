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محافظ شمال سيناء يشارك فى مؤتمر المرأة السيناوية لتحدى الإرهاب

السبت، 16 مارس 2019 05:52 م
محافظ شمال سيناء يشارك فى مؤتمر المرأة السيناوية لتحدى الإرهاب خلال اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين
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شارك اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مؤتمر تحدى المرأة السيناوية للإرهاب، والذى نظمه المجلس القومي للمرأة فى مجمع إعلام العريش تحت عنوان "مفيش حاجة حتوقفني ولا الإرهاب حيقدر يموتني" بمناسبة مئوية المرأة المصرية. 
 
وأشاد محافظ شمال سيناء بدور المرأة السيناوية وتحديها للإرهاب، لافتا إلى أن هذا جزء من دور بطولى للمرأة منذ فجر التاريخ، والمرأة المصرية على مر العقود. 
 
وكرم المحافظ 9 نساء ورجل من أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وزوجة الشهيد خلف المنيعي الملقبة "أم الشهداء"، وتفقد معرض المنتجات التي نفذتها السيدات فى المنازل.
 
ومن جانبها، عرضت إحسان الغالي، مقرر المرأة بشمال سيناء، دور المرأة المجتمعي والأنشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية.
 
 

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