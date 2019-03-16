محافظ دمياط تشهد مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام 1440 هجرية 2019 ميلادية والتى نظمتها مديرية أمن دمياط تحت إشراف وزارة الداخلية بقصر الثقافة بمدينة دمياط بحضور اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و بلغ عدد المتقدمين للقرعة 2253 شخصا فاز منهم بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام 403 شخص، حيث تقدمت المحافظ بالتهنئة للفائزين وطالبتهم بالدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وصرحت الدكتورة منال عوض أن القرعة تم إجراؤها بمنتهى الشفافية و النزاهة مضيفة أن الأولوية كانت لكبار السن والذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، كما أكدت تكاتف كافة الجهات للتيسير على الحجاج وتوفير كافة الخدمات لهم وتحقيق موسم حج مشرف لمصر والمصريين متوجهة بخالص الشكر لجميع القائمين على هذه الأعمال.