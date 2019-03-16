محافظ القاهرة: نشر دورات المياه العمومية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد نشر عدد من دورات المياه بالأماكن السياحية والأكثر كثافة بالتعاون مع احدى الشركات الخاصة فى اطار استعدادها لاستقبال الدورة الافريقية التى تقام بالقاهرة خلال يونيو القادم .

وأضاف المحافظ، فى تصريحات له، أن الوحدات الجديدة تم اختيارها كنموذج مثالى يضم وحدتين منفصلتين للسيدات ومثلهما للرجال بالاضافة الى وحدة لبيع مشروبات سريعة التحضير.

وأوضح عبد العال، أنه تم مراعاة ان تكون كافة المواد المستخدمة بها سريعة التنظيف والتطهير ويمكن استخدام واجهتها وجوانبها لعرض الإعلانات لتحقيق موارد للصرف عليها وصيانتها وتوفير مستلزمات النظافة بها بصورة دائمة مشيراً إلى أنه سيتم إختيار الأماكن المناسبة لها بيئياً ومرورياً وقربها من مصادر المياه والصرف والكهرباء اللازمة للتشغيل .