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محافظ الدقهلية فى احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام المرأة: هى كل المجتمع

السبت، 16 مارس 2019 03:03 م
محافظ الدقهلية فى احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام المرأة: هى كل المجتمع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، احتفالية المجلس القومى للمرأة بالدقهلية "المرأة المصرية فى 100 عام " والذى أقيمت بكلية الآداب جامعة المنصورة وحضرها الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب والدكتورة فرحة الشناوى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية.

 

وقال محافظ الدقهلية، إن المرأة المصرية هى كل المجتمع فهى التى أنجبت العلماء والمفكرين والفنانين وتضرب فى مختلف الميادين المثل للتفانى فى العمل العام فضلا عن دورها كأم وربة منزل تربى الأجيال وتسهر على راحة الأبناء فلها منا جميعا كل التقدير والعرفان.

 

ومن جانبه قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن دور الأم فى كل الأزمنة لا ينكره إلا جاحد.

 

فى سياق متصل، قال الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب: "إننا هنا اليوم لتكريم المرأة فهذا حقها،ومن جهتها قالت الدكتورة فرحة الشناوى أن المرأة هى عماد المجتمع فعندما تصلح يصلح المجتمع كله وعلينا جميعا دعمها ومساندتها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه".

 

فى ختام الاحتفالية تم تسليم شهادات تقدير لعدد من شباب جامعة المنصورة المتطوع فى العمل فى حملة "لأنى رجل " كما تم تكريم أسرة الدكتورة هدى الطحاوي.

 

كما شهد محافظ الدقهلية ختام مسابقة ريادة الأعمال لإعداد قادة المستقبل والتى أطلقتها جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وحضرها الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

وقال شاروبيم، إنه علينا جميعًا تشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة تفتح آفاق واسعة لتوفير فرص عمل إضافية تعود على الجميع بالفائدة، وعلى الشباب خوض مجال التنمية المجتمعية وتنمية قدراتهم على التواصل مع أفراد المجتمع .

 
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