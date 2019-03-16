video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: إيقاف أى مكتب استشارى لا يلتزم بشروط تراخيص البناء

السبت، 16 مارس 2019 05:56 م
محافظ الدقهلية: إيقاف أى مكتب استشارى لا يلتزم بشروط تراخيص البناء الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعًا عصر اليوم مع مسئولي الإدارات الهندسية بالمحافظة لمناقشة واستعراض المشكلات التي تعرقل الأداء، واستمع إلى عدد من المشكلات التي عرضها عدد من الحاضرين. 
 
وقرر "شاروبيم" دراسة تخصيص بدل انتقال لمهندسي الإدارات الهندسية أو توفير سيارات لنقلهم، وشدد على أن التغيرات المكانية تستلزم المتابعة المستمرة لتحديد أماكن المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، كما شدد على منع البناء على الأنقاض ولابد من مراجعة شهادة الإشراف على التنفيذ المعتمدة من نقابة المهندسين.
 
وأضاف أنه على كل مكتب استشاري تقديم تقرير بالأعمال كل 3 شهور يتضمن سلامة المواد المستخدمة ومطابقة المبنى للمواصفات وايقاف كل مكتب يتجاوز، موضحًا أنه تم توحيد صيغة قرار الإزالة بجميع الوحدات المحلية لمنع التلاعب والتحايل من قبل بعض القائمين على اتخاذ قرارات الإزالة.
 
واشار إلى أن قيمة تأمين الهدم يتم استردادها بعد تسليم صاحب المبنى للخطاب الصادر من مقلب المخلفات والذي يفيد توريده للمخلفات ،ومن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام يتم مصادرة السيارة وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التصدي لكل المخالفين مهما كان شأنهم وإزالة كل المخالفات مهما بلغ حجمها مؤكدا على أن الدولة أكبر مما تتخيلوا وأقوى من الفساد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية فى احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام المرأة: هى كل المجتمع

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظ الدقهلية

الإدارات الهندسية




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة