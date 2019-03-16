محافظ الدقهلية: إيقاف أى مكتب استشارى لا يلتزم بشروط تراخيص البناء

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اجتماعًا عصر اليوم مع مسئولي الإدارات الهندسية بالمحافظة لمناقشة واستعراض المشكلات التي تعرقل الأداء، واستمع إلى عدد من المشكلات التي عرضها عدد من الحاضرين.

وقرر "شاروبيم" دراسة تخصيص بدل انتقال لمهندسي الإدارات الهندسية أو توفير سيارات لنقلهم، وشدد على أن التغيرات المكانية تستلزم المتابعة المستمرة لتحديد أماكن المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، كما شدد على منع البناء على الأنقاض ولابد من مراجعة شهادة الإشراف على التنفيذ المعتمدة من نقابة المهندسين.

وأضاف أنه على كل مكتب استشاري تقديم تقرير بالأعمال كل 3 شهور يتضمن سلامة المواد المستخدمة ومطابقة المبنى للمواصفات وايقاف كل مكتب يتجاوز، موضحًا أنه تم توحيد صيغة قرار الإزالة بجميع الوحدات المحلية لمنع التلاعب والتحايل من قبل بعض القائمين على اتخاذ قرارات الإزالة.

واشار إلى أن قيمة تأمين الهدم يتم استردادها بعد تسليم صاحب المبنى للخطاب الصادر من مقلب المخلفات والذي يفيد توريده للمخلفات ،ومن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام يتم مصادرة السيارة وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التصدي لكل المخالفين مهما كان شأنهم وإزالة كل المخالفات مهما بلغ حجمها مؤكدا على أن الدولة أكبر مما تتخيلوا وأقوى من الفساد.