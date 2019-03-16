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محافظ الإسماعيلية يوجه بدعم ومساندة الموهوبين والمخترعين بالمدارس

السبت، 16 مارس 2019 05:50 م
محافظ الإسماعيلية يوجه بدعم ومساندة الموهوبين والمخترعين بالمدارس جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والمساندة والرعاية الكاملة لإحتضان أصحاب الإختراعات والإبتكارات من الطلاب الموهوبين والمتميزين من أبناء المحافظة وتوابعها من مختلف المراحل التعليمية، وتشجيعهم وتحفيزهم على تنمية إبتكاراتهم ومخترعاتهم مع ترسيخ مبادئ روح الولاء والإنتماء للوطن، بإعتبارهم الذخيرة الحقيقية لقادة مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع مجموعة من الشباب وطلاب المدارس أصحاب الإبتكارات والمخترعين من عمر 12 الى 17 سنة فى حضورالمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، وأحمد العايدى المستشار الإعلامي.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء على، أنه سوف يتم التنسيق مع وزير الدولة للبحث العلمى، ورئيس جامعة قناة السويس، لتبنى واحتضان هؤلاء النماذج، ورعايتهم بمشاركة أساتذة الجامعة والخبراء المتخصصين حتى تخرج مخترعاتهم وإبتكاراتهم الى النور وحيز التنفيذ.

كما طالب المحافظ بضرورة الإسراع فى إنهاء اجراءات الحصر الفعلى لتلك النماذج المشرفة، وتوثيق جميع أعمالهم واختراعاتهم وحمايتها.

 

 


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