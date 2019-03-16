"لا للإسلاموفوبيا".. شعار احتجاجات عواصم العالم ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. صور

كتب هيثم سلامة

احشد الآلاف فى مسيرات واحتجاجات بمختلف دول العالم فى مسيرات ضخمة للمشاركة فى التنديد للهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدى فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.





تجمع العديد فى مسيرات فى العواصم ومدن أوروبية من بينها لندن وهلسنكى وبروكسل فى مسيرات للتنديد بالحادث الإجرامى، الذى أدى إلى مقتل 49 من المصلين فى مسجد يوم الجمعة، وتم وضع الزهور والشموع فى حديقة هايد بارك، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.





ورفع العديد من المحتجين ضد العملية الإرهابية، لافتات فى حديقة فينسبرى بارك فى شمال لندن، دونوا عليها: "التضامن مع ضحايا كرايستشيرش.. قل لا إلى الإسلاموفوبيا".





وفى بروكسل، تجمع المئات أمام السفارة النيوزيلندية، حيث صاغوا رسائل قلبية إلى أهالى الضحايا، وأضاءوا الشموع، أما فى العاصمة الفنلندية هلسكنى، قام بإضاءة إحدى قاعات المؤتمرات الشهيرة بالضوء الأزرق.



















