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"لا للإسلاموفوبيا".. شعار احتجاجات عواصم العالم ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. صور

السبت، 16 مارس 2019 01:57 ص
"لا للإسلاموفوبيا".. شعار احتجاجات عواصم العالم ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. صور متظاهرون يرفعون شعارات
كتب هيثم سلامة
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احشد الآلاف فى مسيرات واحتجاجات بمختلف دول العالم فى مسيرات ضخمة للمشاركة فى التنديد للهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدى فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (1)
 

تجمع العديد فى مسيرات فى العواصم ومدن أوروبية من بينها لندن وهلسنكى وبروكسل فى مسيرات للتنديد بالحادث الإجرامى، الذى أدى إلى مقتل 49 من المصلين فى مسجد يوم الجمعة، وتم وضع الزهور والشموع فى حديقة هايد بارك، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (2)
 

ورفع العديد من المحتجين ضد العملية الإرهابية، لافتات فى حديقة فينسبرى بارك فى شمال لندن، دونوا عليها: "التضامن مع ضحايا كرايستشيرش.. قل لا إلى الإسلاموفوبيا".

احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (3)
 

وفى بروكسل، تجمع المئات أمام السفارة النيوزيلندية، حيث صاغوا رسائل قلبية إلى أهالى الضحايا، وأضاءوا الشموع، أما فى العاصمة الفنلندية هلسكنى، قام بإضاءة إحدى قاعات المؤتمرات الشهيرة بالضوء الأزرق.

احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (4)
 
احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (5)
 
احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (6)
 
احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (7)
 
احتجاجات فى عواصم العالم ضم الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا (8)
 

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