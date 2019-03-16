فيديو وصور.. فوز 116 من أهالى مطروح بقرعة الحج بمديرية الأمن

مطروح – حسن مشالي

نظمت مديرية أمن مطروح، اليوم السبت، إجراءات قرعه الحج، بقاعة مركز النيل للإعلام بحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، والقيادات الأمنية، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، ومدير عام أوقاف مطروح، والمتقدمين لقرعة لحج، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجريت القرعة العلانية، بين حوالى 640 شخصا ممن تقدموا بطلبات للحجر بمراكز وأقسام الشرطة، على حصة محافظه مطروح فى قرعه منظومة الحج الموحدة البالغة 116 تأشيرة، من بينها 12 تأشيرة لكبار السن ومرافقيهم، 104 تأشيرات للأصغر سناً، كما تم إجراء القرعة لاختيار 29 من المتقدمين ليكونوا احتياطيا .

وقدم مدير أمن مطروح، التهنئة للفائزين بقرعه حج هذا العام، متمنيا فوز من لم يحالفهم الحظ هذا العام، فى العام المقبل.



قرعه الحج التي أجرتها مديريه الأمن (1)



قرعه الحج التي أجرتها مديريه الأمن (2)



قرعه الحج التي أجرتها مديريه الأمن (3)