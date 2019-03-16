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فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

السبت، 16 مارس 2019 07:18 م
فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان
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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث المؤلم الذى وقع بنيوزيلندا صباح أمس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بملتقى الشباب العربى والإفريقى المنعقد حاليا بأسوان: "باسمكم جميعا ندين هذه الحادثة الإرهابية إدانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونقول من هنا من أسوان نحن ضد كل التطرف والإرهاب".

وتابع الرئيس تعليقا على حادث نيوزيلندا: "نقول من هنا من أسوان ومصر وإفريقيا، نحن نقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الإنسانية".


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ملتقى الشباب العربى والافريقى

اسوان

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