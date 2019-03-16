غرفة شركات السياحة: لأول مرة كافة مراحل منظومة الحج السياحى مميكنة

كتبت آمال رسلان

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، أن منظومة الحج والعمرة شهدت هذا العام تطورا كبيرا وتحديثا فى آليات العمل، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار منظومة شاملة تبناها مجلس إدارة الغرفة فور انتخابه لتطوير العمل فى كافة قطاعات الغرفة تمهيدا لتحديث المنظومة السياحية بالكامل.

وأضاف الشاعر، فى بيان للغرفة أن هذا العام شهد ولأول مرة ميكنة العمل بالحج فى كافة مراحله، بدءا من تسجيل الشركات ودفع مقدم الحجز للحجاج وربط موقع الغرفة مع وزارتى السياحة والداخلية والبنوك، بحيث يتم تسجيل السداد بموقع الغرفة بمجرد دفع مبالغ جدية الحجز فى البنوك، وتقوم الغرفة إلكترونيا بتحديد عدد الحجاج للشركة طبقا لمقدم الحجز بموقعى وزارتى السياحة والداخلية دون الحاجة إلى حضور مندوب للشركة إلى الغرفة أو أى من تلك الجهات.

وأوضح رئيس الغرفة أن هذا الإجراء ساهم أولا فى توفير الوقت والجهد على الشركات وثانيا عدم وجود تزاحم من مندوبى الشركات فى كل تلك الجهات، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة أصدر توجيهاته للجهاز الإدارى بتقديم كافة التسهيلات للشركات والتواصل معها على مدار الساعة لحل أية مشاكل تواجههم.

وأكد مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن العمل استمر بغرفة عمليات الحج والعمرة الجمعة والسبت للتسهيل على الشركات وسيستمر حتى غد، وأضاف شلبى أن هذا العام شهد تسهيلات كبرى لشركات السياحة فى التقديم وتسجيل الحجاج حرصا على راحة المواطنين ومصلحتهم، كما أن الضوابط تضمنت كافة الضمانات لتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة وضمان حقوقهم.