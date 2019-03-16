غدا.. آخر موعد لتلقى طلبات الحج السياحى للعام 1440

كتبت آمال رسلان

تغلق وزارة السياحة غدا الأحد باب التسجيل للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج عبر موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحى هذا العام، وذلك وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحى التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة لهذا العام 1440هـ، استعدادا لبدء الإجراءات التنفيذية لإجراء القرعة العلنية.

ويتم السماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية، الأحد، فى موعد أقصاه الساعة 5 مساء، وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وحتى تتمكن الوزارة من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة على البوابة الموحدة للحج بوزارة الداخلية والمحدد لها موعد أقصاه الساعة 11.59 مساء من نفس اليوم.

ويأتى ذلك حرصا من وزارة السياحة على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج وضبط آليات السوق بما يضمن حقوق المعتمرين والحجاج وبما لا يضر بمصالح الشركات السياحية المنفذة للحج والعمرة.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وشددت على ضرورة إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة والحج بتقديم أفضل الخدمات لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام، حيث إن لجان الوزارة تتابع عمل هذه الشركات بدءا من السفر وحتى عودة آخر معتمر وحاج، وذلك لقياس رضاء المعتمرين والحجاج ورصد أى مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه المخالفات، إن وجدت.